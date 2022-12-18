Потомственная
православная целительница
Если в Вашу судьбу кто-то вмешался, появились проблемы со здоровьем, разлад в семейных отношениях, неудачи в личной жизни, финансовые трудности и Вы не находите ответов на свои вопросы, обращайтесь к ясновидящей целительнице в Москве — Марии Светлой.
Более двадцати лет Мария Светлая является проводником слова Всевышнего, через которое Вы получите помощь. Она не просто произносит молитву как набор слов. Молитвы читаются для того, чтобы Господь очистил душу от страстей и даровал спасение. Проповедуя веру в Бога, Мария вселяет уверенность, дает надежду, направляет на положительный исход ситуации.
Гадалка Мария – православная целительница, наделенная Божьей силой. После совершеннолетия, у нее проявились способности видеть вещие сны, предсказывать будущее, читать знаки на кофейной гуще и отливке воском.
Молитва, прочитанная из ее уст, становится целебной и праведной, спасает от душевной боли и переживаний, помогает в трудных жизненных ситуациях.
Люди часто обращаются с проблемами от искусственно созданного негатива: порчи, приворотов и отворотов, а также родовых проклятий, передающиеся через поколения. Сталкиваясь с трудностями, Вы не знаете, как поступить и выбрать верный путь. Православная целительница во время встречи:
Мария Светлая предлагает свои услуги с чистыми помыслами, без опасности совершить грех. Гадание основано на использовании силы молитвы и слова Божьего. Найти ясновидящую целительницу в Москве можно по контактам, указанным на сайте. Консультация проходит по видео или аудио звонку, а также при личной встрече. Первое общение поможет Вам обрести доверие, понять как проходят сеансы, узнать о возможностях диагностики по фото или дате рождения.
Стоимость консультации индивидуальная. Зависит от сложности дела.
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Для каждого стоимость индивидуальная. В зависимости от ситуации.
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