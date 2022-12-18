Девушка Катя пришла ко мне, когда ей было 26 лет. Она была в ужасном состоянии стресса и трагедии, у нее распадалась семья. Муж- Руслан изменял ей с ее подругой Мариной. От брака с Русланом было две дочки: 4 и 6 лет. Женщина была в отчаянии, надо было срочно спасать семью. Марина была близким человеком в семье. Катя и Марина дружили давно, на ее глазах родились и выросли Катины дети, Марину все очень любили и доверяли ей. И естественно, что Катя не ждала от подруги такого предательства. Как выяснилось, Марина сделала Руслану приворот. До меня Катя ходила к священнику, и он ей сказал, что на их семье лежит негатив. Что нужно молиться, читать псалмы. Катя молилась и читала, делала все о чем ей сказал священник. Но связь мужа с Мариной продолжалась с большей силой. Он уже не скрывая от жены, встречался с ней в гостинице, а позже снял квартиру. На детей же у Руслана денег не было. Марина уже не стесняясь звонила ему на мобильный, когда, тот был дома. Но я знала, что Руслан с Мариной вместе не будут, и что рано или поздно они расстануться. Но для этого нужно было время и кропотливая работа. Был момент, когда Катя решила уйти от мужа и подать на развод, но он не отпускал ее, говоря, что расстался с Мариной. Но это была очередная ложь. Спустя недолгое время, все это подтвердилось, начались звонки Марины. Катя не выдержала, и забрав детей ушла к маме. Она решила подать на развод. Я предупреждала ее, что это бессмысленно, и что даже уходить не стоило. Все равно Руслан ее не отпустит. Так и произошло. На этот раз Руслан действительно порвал связь с Мариной, и вновь стал ухаживать за женой. Водил ее в кино, театры, дарил подарки. Они стали встречаться, как когда-то давно, в самом начале их отношений. Это продолжалось три месяца, потом Руслан сказал, что Кате надо бы вернуться домой. Что он осознал свои ошибки, что совсем не любил Марину, что не понимал, того что делает. Все это было воздействием на него приворота. И Катя с детьми вернулась к мужу. Руслан совсем по другому стал относится к детям, стал заботливым отцом и мужем. Порча была устранена. В семье наступил долгожданный покой и счастье.