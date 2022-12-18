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Потомственная
православная целительница

Мария Светлая

Если в Вашу судьбу кто-то вмешался, появились проблемы со здоровьем, разлад в семейных отношениях, неудачи в личной жизни, финансовые трудности и Вы не находите ответов на свои вопросы, обращайтесь к ясновидящей целительнице в Москве — Марии Светлой.

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Целительница в Москве

Более двадцати лет Мария Светлая является проводником слова Всевышнего, через которое Вы получите помощь. Она не просто произносит молитву как набор слов. Молитвы читаются для того, чтобы Господь очистил душу от страстей и даровал спасение. Проповедуя веру в Бога, Мария вселяет уверенность, дает надежду, направляет на положительный исход ситуации.

Гадалка Мария – православная целительница, наделенная Божьей силой. После совершеннолетия, у нее проявились способности видеть вещие сны, предсказывать будущее, читать знаки на кофейной гуще и отливке воском.

Молитва, прочитанная из ее уст, становится целебной и праведной, спасает от душевной боли и переживаний, помогает в трудных жизненных ситуациях.

Люди часто обращаются с проблемами от искусственно созданного негатива: порчи, приворотов и отворотов, а также родовых проклятий, передающиеся через поколения. Сталкиваясь с трудностями, Вы не знаете, как поступить и выбрать верный путь. Православная целительница во время встречи:

  • определит проблему, расскажет почему Вы попали в ту или иную историю;
  • подскажет, как избежать и не допустить ошибок;
  • увидит легкие и простые пути достижения позитивных событий.

Как найти целительницу

Мария Светлая предлагает свои услуги с чистыми помыслами, без опасности совершить грех. Гадание основано на использовании силы молитвы и слова Божьего. Найти ясновидящую целительницу в Москве можно по контактам, указанным на сайте. Консультация проходит по видео или аудио звонку, а также при личной встрече. Первое общение поможет Вам обрести доверие, понять как проходят сеансы, узнать о возможностях диагностики по фото или дате рождения.

Стоимость консультации индивидуальная. Зависит от сложности дела.

Отзывы

Большое количество людей спасли молитвы целительницы в Москве. Отзывы и удивительные рассказы о счастливых финалах можно прочитать на сайте. Мария помогла тем, кто считал, что их положение непоправимо, а жизнь потеряла всякий смысл.

Люди, которые обратились за помощью, отзываются о ней как о действительно одаренной и честной женщине.

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Помощь

Истории

Сейчас вас удивят мои рассказы: о беде, несчастье и счастье, разбитых судьбах и о счастливых финалах!

Наталья обратилась ко мне с проблемами в семье и со здоровьем.

С мужем Алексеем она в разводе уже семь лет, у них есть общий ребенок Сергей, ему 12 лет. Семья распалась от того, что муж ушел к другой женщине, у которой уже был ребенок от первого брака. Проблема состояла в том, что отец в полной мере отказывался помогать сыну. На тот момент у Наталии были проблемы со здоровьем и работой, а так же проблемы с сыном, который полностью вышел из под контроля матери: грубил, ругался, убегал из дома. В то же время жаловался Наталье на отца, что тот живет богато, покупая себе машину, дорогую одежду и т.д. А ему дает на проживание всего 200 долларов в месяц.У Наталии врачи обнаруживают опухоль прямой кишки. Делают одну операцию, через определенный промежуток времени предлагают следующую и дают неутешительные прогнозы.Но, за год до операции, делая генеральную уборку, Наталья находит под ковром забитое в пол гвоздем, свое свидетельство о рождении. Оно так давно там лежало, что уже было стерто. И тут Наталья вспомнила, как ее бывший муж Алексей и его нынешняя супруга, водили Наталью к черному магу! Она не зная этого согласилась пойти, потому что Алексей внушал, что она неадекватна в поведении и в общении с сыном. Черная магия сделала свое дело, ей в спину и лицо прозвучали- страшные посылы. О том, что она сумасшедшая, уродина и никчемный человек в жизни. Выскочив из кабинета, ее обуял- ужас! Прибитое свидетельство и черный маг- это было настоящей порчей! От этого начались все проблемы и тяжелая болезнь. Наталья ощущала себя- ненужной никому. Наталья рассказала обо всем подруге, и та посоветовала обратится ко мне. Проведя соответствующее моим методом – направив Наталью на путь исправления с верой в Бога, к священнослужителю.

Девушка Катя пришла ко мне, когда ей было 26 лет. Она была в ужасном состоянии стресса и трагедии, у нее распадалась семья.

Муж- Руслан изменял ей с ее подругой Мариной. От брака с Русланом было две дочки: 4 и 6 лет. Женщина была в отчаянии, надо было срочно спасать семью. Марина была близким человеком в семье. Катя и Марина дружили давно, на ее глазах родились и выросли Катины дети, Марину все очень любили и доверяли ей. И естественно, что Катя не ждала от подруги такого предательства. Как выяснилось, Марина сделала Руслану приворот. До меня Катя ходила к священнику, и он ей сказал, что на их семье лежит негатив. Что нужно молиться, читать псалмы. Катя молилась и читала, делала все о чем ей сказал священник. Но связь мужа с Мариной продолжалась с большей силой. Он уже не скрывая от жены, встречался с ней в гостинице, а позже снял квартиру. На детей же у Руслана денег не было. Марина уже не стесняясь звонила ему на мобильный, когда, тот был дома. Но я знала, что Руслан с Мариной вместе не будут, и что рано или поздно они расстануться. Но для этого нужно было время и кропотливая работа. Был момент, когда Катя решила уйти от мужа и подать на развод, но он не отпускал ее, говоря, что расстался с Мариной. Но это была очередная ложь. Спустя недолгое время, все это подтвердилось, начались звонки Марины. Катя не выдержала, и забрав детей ушла к маме. Она решила подать на развод. Я предупреждала ее, что это бессмысленно, и что даже уходить не стоило. Все равно Руслан ее не отпустит. Так и произошло. На этот раз Руслан действительно порвал связь с Мариной, и вновь стал ухаживать за женой. Водил ее в кино, театры, дарил подарки. Они стали встречаться, как когда-то давно, в самом начале их отношений. Это продолжалось три месяца, потом Руслан сказал, что Кате надо бы вернуться домой. Что он осознал свои ошибки, что совсем не любил Марину, что не понимал, того что делает. Все это было воздействием на него приворота. И Катя с детьми вернулась к мужу. Руслан совсем по другому стал относится к детям, стал заботливым отцом и мужем. Порча была устранена. В семье наступил долгожданный покой и счастье.

Мария была беременна на седьмом месяце. Тогда она жила на даче. Ее муж Александр начал связь с девушкой «легкого поведения». У него начался с ней роман.

Звали ее Юлей. Она быстро смекнула, что может спокойно выйти за Александра замуж. И начала действовать уверенно, потому что решила добиться своего, при помощи черной магии.Спустя два месяца с момента родов, Александр сказал жене, что любит Юлю, а Мария может быть свободна. И прогнал ее с ребенком на руках. Мария пришла ко мне за помощью. Она рассказала мне, что горничная нашла под их с мужем кроватью разбросанный черный перец горошком и иголки, воткнутые в матрас. Все это было сделано на разрыв брака Кати и Александра. Я сказала, что все еще можно исправить, и что уходить ей не надо. После проделанной мною работы, семья сохранилась. Александр изъявил желание, поблагодарил меня лично, за то, что сохранила брак. Он просил меня убедить жену, что все в прошлом, и что с Юлией все кончено. Это было действительно так, но Юля не оставляла его в покое. Звонила и угрожала еще долгое время, причем не только Александру, ну и Марии. Спустя время, прекратилось и это.Обращаясь ко мне люди получают ответы на свои вопросы, духовно и физически, получают помощь от Бога — через меня. Я знаю, что являюсь лишь проводником.Проповедуя веру в Бога я направляю людей на положительный исход ситуации. Вселяю в них надежду.У людей меняются взгляды на жизнь, дела, поступки, мысли и мир воспринимается другими глазами: солнце становится ярче, снег белее, небо — голубым!Православными молитвами, отливом воском и оловом более 15 лет. Помощь в работе, учебе, личной жизни, отношениях в семье.Направляя православную молитву на то, чтобы спасти человека от душевной боли и переживаний, помочь поставить его на путь истинный.
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Вопросы / ответы

Меня часто спрашивают…

Почему именно я смогу Вам помочь?

Я смогу Вам помочь, потому что, во время диагностики, я определю и увижу  Вашу проблему, расскажу почему Вы попали в ту или иную ситуацию.

Как я работаю на расстоянии?

Диагностика проходит по видео- или аудиозвонку, по фото или дате рождения.

Сколько стоит Ваша помощь?

Для каждого стоимость индивидуальная. В зависимости от ситуации.

Отзывы

Что люди говорят обо мне

У меня , была плохая ситуация , мой муж бросил меня и женился на другой, я себя отвратительно чувствовала, два года после развода, ведь у нас двое детей , приняла решение пойти к ясновидящей и это была Мария, она мне рассказала, что мой муж ушёл не просто так , а что эта женщина, на которой он женился делала нам порчу, чтоб разбить семью, но я хотела сама придти в себя он мне уже не был нужен, я плохо себя чувствовала и физически и морально , она моему мужу делала привороты, а мне отвороты от него, короче порчу, Мария убрала это всё, сняла с меня , муж не давал даже денег детям, после снятия я стала себя хорошо чувствовать, а то было такое состояние, даже жить не хотелось , обращайтесь к Марии она реально помогает .
Ирина07.12.2020 в 18:39
Я обращалась к Марии два года назад, у меня накопилось очень много важных вопросов , я со скептическим настроем решилась на приём онлай по видео связи, но когда мне рассказали про меня все, что знала только я , я поняла, что Мария настоящая ясновидящая, то что она мне сказала на будущее все так и произошло в течении этих двух лет, теперь я обращаюсь к ней ещё и ещё, потому что всегда есть куча вопросов.
Кира14.05.2020 в 18:39
Я обратилась к Марии из-за того, что не могла выйти замуж, на тот момент мне было 30 лет, оказывается у меня был венец безбрачия, когда Мария посмотрела меня на картах Таро, она сказала, что это надо снимать, я с радостью приняла решение снять это. После снятия через два месяца я встретила мужчину, а через полгода вышла замуж, я очень счастлива и с благодарю Марию за ее труд .
Анастасия12.07.2019 в 10:39
Я нашёл Марию в интернете, ее сайт мне понравился и вызвал доверие, мне было очень плохо, придя на приём Мария определила, что моя бывавшая жена делает мне привороты , я не мог найти себе места , все время меня тянуло к ней и это было не естественно, мне сняли приворот, до этого я был в состоянии безумства, бегал за ней, следил за ней, после того , как сняли приворот у меня наладилась жизнь я встретил прекрасную женщину, мы полюбили друг друга и я женился, советую обратится к Марии , очень мне помогла.
Дмитрий25.01.2019 в 13:16
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